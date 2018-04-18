Ученые вплотную подобрались к разгадке секрета воронок на Ямале

15:45 18 апреля 2018 0

Первые воронки стали появляться на Ямале в 2014 году Фото: сайт НП «Российский центр освоения Арктики»

Ученые планируют пробурить один из возможно опасных бугров, чтобы приоткрыть завесу тайн ямальских воронок. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, кандидат геолого-минералогических наук Артем Хомутов.

Сегодня ученые пытаются найти способ прогнозирования появления воронок и понять, почему происходят выбросы метана. По словам Хомутова, их появление не связано с интенсивным промышленным освоением территории Ямало-Ненецкого автономного округа — подобные выбросы были и до начала освоения региона нефтегазовыми компаниями. Природное явление обусловлено климатическими особенностями, передает «Север Пресс». К таким выводам специалисты пришли по результатам экспедиции, организованной Российским центром освоения Арктики. Основные исследования проводились на территории стационара «Васькины Дачи» и в районе воронок газовых выбросов.

Сильной опасности для жителей Ямала воронки не представляют, заявил ученый. «Выбросы газа происходят в малонаселенных районах. Местное население в основном в курсе, что это такое, поэтому любой подозрительный бугор они обходят. А с момента образования бугра проходит достаточно много времени», — пояснил Хомутов. Исследования ученых показали, что процесс формирования бугра длился порядка 65-75 лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что газ скапливается под поверхностью земли и вырывается наружу по неизвестным причинам. Предположительно, оказывать влияние на это может глобальное потепление. В конце марта этого года в одной из воронок произошел повторный взрыв. По мнению исследователей, в ее недрах «работают механизмы вулканизма».