В Екатеринбург с тайной миссией едет посол Великобритании

Программа посла в Екатеринбурге не разглашается Фото: UK in Russia, facebook

Посол Великобритании в России Лори Бристоу прилетит в Екатеринбург вечером 2 апреля. На этот же вечер намечено единственное мероприятие, которое озвучивается официально.

«Сегодня вечером посол официально представит генконсула Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла. Генконсул работает в Екатеринбурге с 11 февраля, но только сейчас появилась возможность провести мероприятие», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге.

Известно, что посол Бристоу приехал в Екатеринбург на несколько дней. Кроме представления консула, у дипломата запланированы встречи с разными людьми, участие в городе в мероприятиях. Однако в генконсульстве Великобритании не разглашают, чем будет заниматься посол на Урале.