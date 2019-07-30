Независимые кандидаты отказались от сделки с мэрией Москвы

На прошлой неделе несанкционированная акция «За честные выборы» в центре Москвы собрала несколько тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Либертарианская партия, которая планирует провести митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, отказалась от предложения мэрии Москвы устроить согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«После 27 июля, я думаю, у нас нет морального права соглашаться на Академика Сахарова», — приводит заявление партии «Интерфакс». Член федерального комитета организации Михаил Светов, который ранее заявлял о намерении вывести москвичей на Лубянку, сообщил в Twitter об отказе мэрии рассматривать другие варианты, кроме проспекта Сахарова.

«В случае отказа в проведении мероприятия по всем предложенным адресам мы выйдем из переговоров и прекратим попытки посредничества между представителями независимых кандидатов и властью, передав эту возможность мэрии Москвы вместе с ответственностью за последствия такого решения», — предупредил Светов.

Как писало «URA.RU», накануне глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил о том, что мэрия Москвы согласовала Либертарианской партии митинг на проспекте Академика Сахарова 3 августа. Однако после этого в партии заявили, что намерены провести акцию на Лубянке, о чем, по словам Светова, говорилось в заявке, направленной в мэрию.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция «За честные выборы», организованная кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборы из-за нарушений при сборе подписей. Незаконный митинг был разогнан сотрудниками Росгвардии. По данным МВД, силовики задержали 1074 человека, большинство из которых вскоре отпустили без составления протоколов.