Минстрой назвал три региона-лидера в УрФО

Свердловская, Тюменская и Челябинская области вошли в рейтинг из 15 территорий, которые вводят больше всего жилья в России, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на межведомственном совещании регионов Уральского федерального округа, которое провел полпред Николай Цуканов.
«По итогам 2019 года три субъекта Уральского федерального округа, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, вошли в топ-15 регионов, на которые приходится основной ввод жилья. На территории округа [на 1 июня] введен 1 миллион 680 тысяч кв. м. Это 21,6% от годового плана», — заявил Стасишин. Всего в 2020 году планируется ввести построить 7,8 млн. кв. м. жилья.
В то же время в 2019 году Уральский федеральный округ не выполнил федеральные установки по вводу жилья: в регионах было сдано 96% — или 6 млн 730 тысяч кв. м. жилья. Напомним, что по данным Росстата, в мае 2020 года в России построили 3,5 млн кв.м жилья, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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