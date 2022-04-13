Адвокат из Екатеринбурга найден мертвым в шкафу

13 апреля 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Виктория уехала в Армению по личным делам, но не смогла вернуться из-за ограничений в связи с Covid-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Труп екатеринбургского адвоката Виктории Поповой обнаружен в армянском городе Ереван. Тело нашла ее знакомая Ева, которая связалась с родственниками Поповой из-за того, что та не выходила на связь. Об этом рассказала подруга Виктории Елена Джербинова. «Дверь была закрыта, она набрала ее номер и услышала звонок изнутри. Вызвала полицию, которая вскрыла дверь. Тело Вики нашли в шкафу», — рассказала Джербинова журналистам портала E1. Кроме этой информации, друзья адвоката не смогли почти ничего узнать от Евы. Смерть Поповой ее брату подтвердили в ереванском морге. Родственники адвоката не могут получить ее тело для похорон. Российское посольство в Армении отказало в помощи. Об этом журналистам рассказала Джербинова. «У всех много сомнений по поводу причин смерти. Боюсь, что мы непонятно когда получим тело. Очень много неясных организационных моментов, следователи в Армении не идут на контакт с братом», — сообщила подруга погибшей. Попова начала свою карьеру в правоохранительных органах, а затем стала работать адвокатом. Она состояла в Свердловской адвокатской палате. Адвокатская палата обратилась в Министерство иностранных дел России и в Минюст. «Она поехала в Армению, чтобы решить вопросы с документами, но из-за ограничений в связи с Covid-19 вопрос с оформлением документов затянулся, и она решила остаться в Ереване еще на некоторое время», — уточнила Джербинова. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Труп екатеринбургского адвоката Виктории Поповой обнаружен в армянском городе Ереван. Тело нашла ее знакомая Ева, которая связалась с родственниками Поповой из-за того, что та не выходила на связь. Об этом рассказала подруга Виктории Елена Джербинова. «Дверь была закрыта, она набрала ее номер и услышала звонок изнутри. Вызвала полицию, которая вскрыла дверь. Тело Вики нашли в шкафу», — рассказала Джербинова журналистам портала E1. Кроме этой информации, друзья адвоката не смогли почти ничего узнать от Евы. Смерть Поповой ее брату подтвердили в ереванском морге. Родственники адвоката не могут получить ее тело для похорон. Российское посольство в Армении отказало в помощи. Об этом журналистам рассказала Джербинова. «У всех много сомнений по поводу причин смерти. Боюсь, что мы непонятно когда получим тело. Очень много неясных организационных моментов, следователи в Армении не идут на контакт с братом», — сообщила подруга погибшей. Попова начала свою карьеру в правоохранительных органах, а затем стала работать адвокатом. Она состояла в Свердловской адвокатской палате. Адвокатская палата обратилась в Министерство иностранных дел России и в Минюст. «Она поехала в Армению, чтобы решить вопросы с документами, но из-за ограничений в связи с Covid-19 вопрос с оформлением документов затянулся, и она решила остаться в Ереване еще на некоторое время», — уточнила Джербинова.