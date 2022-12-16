16 декабря 2022

Заслуженный врач РФ предупредил о риске одновременного заражения свиным гриппом и COVID-19

Заслуженный врач РФ: заболеть свиным гриппом и COVID-19 одновременно возможно
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Врач рассказал о возможности одновременно заболеть коронавирусом и свиным гриппом Фото:
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Свиной грипп — 2022

Заболеть свиным гриппом и коронавирусом одновременно возможно, однако такие случаи редки и не влияют на тяжесть переносимых заболеваний. Об этом заявил заслуженный врач России Андрей Осипов.

«В моей практике таких случаев не было. Однако, теоретически, после перенесенного коронавируса иммунитет человека сильно ослабевает и не может бороться сразу с двумя вирусами. Поэтому, такая ситуация возможна», — сообщил Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Врач подчеркнул, что подобные обстоятельства не влияют на тяжесть болезни, особенно это касается тех случаев, когда у человека есть прививка от гриппа или коронавируса.

Ранее врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева предупредила о том, что первые симптомы свиного гриппа могут проявиться только спустя неделю после заражения. Кроме того, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов рассказал о возможном возвращении «ковидных» ограничений в РФ.

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Заболеть свиным гриппом и коронавирусом одновременно возможно, однако такие случаи редки и не влияют на тяжесть переносимых заболеваний. Об этом заявил заслуженный врач России Андрей Осипов. «В моей практике таких случаев не было. Однако, теоретически, после перенесенного коронавируса иммунитет человека сильно ослабевает и не может бороться сразу с двумя вирусами. Поэтому, такая ситуация возможна», — сообщил Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Врач подчеркнул, что подобные обстоятельства не влияют на тяжесть болезни, особенно это касается тех случаев, когда у человека есть прививка от гриппа или коронавируса. Ранее врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева предупредила о том, что первые симптомы свиного гриппа могут проявиться только спустя неделю после заражения. Кроме того, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов рассказал о возможном возвращении «ковидных» ограничений в РФ.
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