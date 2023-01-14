TWP сообщило о «подарке» Путину от НАТО

TWP: Россия выиграет в споре о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

15 января 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Россия выиграет от спора о членстве Финляндии и Швеции в НАТО, пишут западные СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Президент России Владимир Путин останется единственным победителем в долгом споре о вступлении Швеции и Финляндии В НАТО. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Президент России Владимир Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — говорится в материале. В публикации отмечается, что Турция нужна НАТО для безопасности Запада от Ирана. Сотрудничество с Анкарой обеспечит альянс возможностью закрыть большую часть акватории Черного моря. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из целей спецоперации было уменьшение распространения НАТО на восток. Однако влияние альянса на границах с Россией усилилось. В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Против включения этих стран в альянс выступала Турция. «Утро ру» сообщает, что в случае вступления Финляндии в НАТО России придется разместить ракетные системы на островах в Финском заливе.

Президент России Владимир Путин останется единственным победителем в долгом споре о вступлении Швеции и Финляндии В НАТО. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Президент России Владимир Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — говорится в материале. В публикации отмечается, что Турция нужна НАТО для безопасности Запада от Ирана. Сотрудничество с Анкарой обеспечит альянс возможностью закрыть большую часть акватории Черного моря. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из целей спецоперации было уменьшение распространения НАТО на восток. Однако влияние альянса на границах с Россией усилилось. В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Против включения этих стран в альянс выступала Турция. «Утро ру» сообщает, что в случае вступления Финляндии в НАТО России придется разместить ракетные системы на островах в Финском заливе.