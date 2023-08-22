Союз стран, ненавидящих Запад, проведет собрание и обсудит расширение

Spiegel: на саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос расширения союза

На предстоящем саммите БРИКС будут страны, которые хотят вступить в союз (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представили стран БРИКС, которые осуждают доминирование Запада, встретятся в Южной Африке 22 августа. На саммите будет активно обсуждаться тема расширения союза, передают немецкие журналисты Кристина Хебель и Фриц Шаап.

«Определяющей темой этого года будет вопрос о том, должны ли БРИКС быть открытыми для новых членов. В прошлом несколько стран выражали заинтересованность в присоединении», — написали журналисты в материале для газеты Spiegel.de.

Они отметили важность встречи представителей стран БРИКС. По словам журналистов, на саммите будут присутствовать страны, ВВП которых превышает показатели стран Большой семерки (G7). В материале отмечается, что государства союза планируют расширить свое влияние в мире.

С журналистами согласны опрошенные URA.RU эксперты. Так, зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что одна из целей союза — прекращение доминирования Запада на международной арене.

На саммите будут не только члены союза, но и те страны, которые хотят вступить в БРИКС. Среди них: Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Куба, Эфиопия, Индонезия, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия и другие, передает RT. На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-африканская республика ЮАР.