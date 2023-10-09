Что известно о третьем дне конфликта Палестины и Израиля

Посольство РФ: россиянин погиб в Израиле после атаки ХАМАС

09 октября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Израиль начнет наземные действия в секторе Газа, заявил Биньямин Нетаньяху Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября и идет уже третий день. Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении обменять часть заложников, захваченных в ходе операции, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах. URA.RU рассказывает о главных событиях к вечеру 9 октября. Один россиянин официально считается погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Четверо граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести;

Россия готова эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Отмечалось, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры;

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ готова пойти на радикальные меры по вывозу российских граждан из Израиля. Это будет сделано в случае ухудшения обстановки в стране;

Армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Об этом рассказал главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, он отметил, что бои в израильских городах прекратились; Новость по теме Что такое ХАМАС Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что военные приступили к полной блокаде сектора Газа. По его словам, там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива;

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Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября и идет уже третий день. Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении обменять часть заложников, захваченных в ходе операции, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах. URA.RU рассказывает о главных событиях к вечеру 9 октября.