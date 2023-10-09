Что известно о третьем дне конфликта Палестины и Израиля

Израиль начнет наземные действия в секторе Газа, заявил Биньямин Нетаньяху
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября и идет уже третий день. Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении обменять часть заложников, захваченных в ходе операции, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах. URA.RU рассказывает о главных событиях к вечеру 9 октября.
- Один россиянин официально считается погибшим после атаки группировки ХАМАС в Израиле. Четверо граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести;
- Россия готова эвакуировать российских граждан из Израиля и Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;
- Палестинское движение ХАМАС сообщило, что готово отдать заложников в обмен на палестинских женщин, которые находятся в израильских тюрьмах. Отмечалось, что ХАМАС и представители Катара ведут активные переговоры;
- Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ готова пойти на радикальные меры по вывозу российских граждан из Израиля. Это будет сделано в случае ухудшения обстановки в стране;
- Армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Об этом рассказал главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, он отметил, что бои в израильских городах прекратились;
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