Челябинца задержали по подозрению в угонах дорогих авто в трех регионах России

25 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Жителя Копейска подозревают в хищении имущества на сумму более 19 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Копейска Челябинской области задержали по подозрению в угонах дорогих автомобилей в Миассе, Екатеринбурге и Тюмени. Сумма ущерба превысила 19 млн рублей, сообщили 25 января URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Оперативники уголовного розыска областного главка МВД задержали подозреваемого в хищении автомобилей премиум-класса у жителей Екатеринбурга, Тюмени и Миасса. Общая сумма ущерба составила более 19 млн рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 39-летнего жителя Копейска, который водворен в изолятор временного содержания», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что было в Миассе было возбуждено два уголовных дела. В новогодние каникулы злоумышленник проник в частный дом, похитил брендовую одежду, аксессуары и деньги, а также угнал автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200». Ущерб составил более 10 млн рублей. При работе с подозреваемым установлены аналогичные преступления. В ноябре 2023 года, когда мужчина вышел из колонии, в Екатеринбурге была похищена машина «Черри Тигго». Также из частного дома в Тюменской области пропали имущество, деньги и авто «Тойота Ланд Крузер 200». Сумма ущерба превысила 9 млн рублей.

Жителя Копейска Челябинской области задержали по подозрению в угонах дорогих автомобилей в Миассе, Екатеринбурге и Тюмени. Сумма ущерба превысила 19 млн рублей, сообщили 25 января URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Оперативники уголовного розыска областного главка МВД задержали подозреваемого в хищении автомобилей премиум-класса у жителей Екатеринбурга, Тюмени и Миасса. Общая сумма ущерба составила более 19 млн рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 39-летнего жителя Копейска, который водворен в изолятор временного содержания», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что было в Миассе было возбуждено два уголовных дела. В новогодние каникулы злоумышленник проник в частный дом, похитил брендовую одежду, аксессуары и деньги, а также угнал автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200». Ущерб составил более 10 млн рублей. При работе с подозреваемым установлены аналогичные преступления. В ноябре 2023 года, когда мужчина вышел из колонии, в Екатеринбурге была похищена машина «Черри Тигго». Также из частного дома в Тюменской области пропали имущество, деньги и авто «Тойота Ланд Крузер 200». Сумма ущерба превысила 9 млн рублей.