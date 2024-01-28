Лукашенко выразил надежду на возвращение Украины в славянское братство

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Каждый народ имеет право на собственный курс развития, заявил Александр Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на будущее возвращение Украины к славянскому братству и восстановление сотрудничества между Украиной, Россией и Беларусью. При этом он отнесся с пониманием к выбору курса развития суверенной страны.

«Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью и славянское единство будет восстановлено. Мы вместе победили в страшной войне. Ну давайте двигаться вместе в едином направлении», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что в прошлом три славянских народа столкнулись с трудностями, включая блокаду Ленинграда, и выразил понимание, что каждый народ имеет право на свой собственный выбор и курс развития.

Тем не менее, Лукашенко выразил уверенность, что Украина в конечном счете вернется к своим славянским соседям. Потому у украинского государства нет другого выхода, заключил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также заявлял, что единственным шансом урегулирования конфликта на Украине является тесное сотрудничество между властями в Киеве и Россией. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать необходимость начала мирных переговоров. Лукашенко подчеркнул, что только через такую плотную работу можно достичь решения, иначе Украина столкнется с крахом.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на будущее возвращение Украины к славянскому братству и восстановление сотрудничества между Украиной, Россией и Беларусью. При этом он отнесся с пониманием к выбору курса развития суверенной страны. «Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью и славянское единство будет восстановлено. Мы вместе победили в страшной войне. Ну давайте двигаться вместе в едином направлении», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что в прошлом три славянских народа столкнулись с трудностями, включая блокаду Ленинграда, и выразил понимание, что каждый народ имеет право на свой собственный выбор и курс развития. Тем не менее, Лукашенко выразил уверенность, что Украина в конечном счете вернется к своим славянским соседям. Потому у украинского государства нет другого выхода, заключил белорусский лидер. Александр Лукашенко также заявлял, что единственным шансом урегулирования конфликта на Украине является тесное сотрудничество между властями в Киеве и Россией. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать необходимость начала мирных переговоров. Лукашенко подчеркнул, что только через такую плотную работу можно достичь решения, иначе Украина столкнется с крахом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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