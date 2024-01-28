Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду на будущее возвращение Украины к славянскому братству и восстановление сотрудничества между Украиной, Россией и Беларусью. При этом он отнесся с пониманием к выбору курса развития суверенной страны.
«Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью и славянское единство будет восстановлено. Мы вместе победили в страшной войне. Ну давайте двигаться вместе в едином направлении», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что в прошлом три славянских народа столкнулись с трудностями, включая блокаду Ленинграда, и выразил понимание, что каждый народ имеет право на свой собственный выбор и курс развития.
Тем не менее, Лукашенко выразил уверенность, что Украина в конечном счете вернется к своим славянским соседям. Потому у украинского государства нет другого выхода, заключил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также заявлял, что единственным шансом урегулирования конфликта на Украине является тесное сотрудничество между властями в Киеве и Россией. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский уже начинает понимать необходимость начала мирных переговоров. Лукашенко подчеркнул, что только через такую плотную работу можно достичь решения, иначе Украина столкнется с крахом.
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