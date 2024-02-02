Террорист из Тюмени раскаялся в челябинской колонии. Фото, видео

02 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Будучи изолированным от общества мужчина пересмотрел свои убеждения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Онколог из Тюмени Рашат Атавов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), признанный виновным в участии в террористической деятельности, отбывая наказание в челябинской колонии, раскаялся в содеянном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, он пересмотрел свои убеждения и понял, что ошибался. «Терроризм — это вещь, которая разрушает все. Соответственно и то, что происходит внутри семей. Те ребята, которые пополнили ряды бандформирований на Кавказе, в Сирии, они сделали зло не только людям, которые там находились, они погубили и свои семьи. Многие из родителей получили тяжелые хронические заболевания, постоянно переживают, имеют финансовые сложности», — говорит Атавов на видео, опубликованном пресс-службой ГУФСИН по региону. Атавов был задержан осенью 2022 года. Его обвинили в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. В его обязанности входил поиск новых членов организации. Спустя год расследования в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга Атавову вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима и 350 тысяч рублей в качестве штрафа. Рашат Атавов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отбывает срок за терроризм в челябинской колонии Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Онколог из Тюмени Рашат Атавов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), признанный виновным в участии в террористической деятельности, отбывая наказание в челябинской колонии, раскаялся в содеянном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, он пересмотрел свои убеждения и понял, что ошибался. «Терроризм — это вещь, которая разрушает все. Соответственно и то, что происходит внутри семей. Те ребята, которые пополнили ряды бандформирований на Кавказе, в Сирии, они сделали зло не только людям, которые там находились, они погубили и свои семьи. Многие из родителей получили тяжелые хронические заболевания, постоянно переживают, имеют финансовые сложности», — говорит Атавов на видео, опубликованном пресс-службой ГУФСИН по региону. Атавов был задержан осенью 2022 года. Его обвинили в участии в террористическом сообществе и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. В его обязанности входил поиск новых членов организации. Спустя год расследования в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга Атавову вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима и 350 тысяч рублей в качестве штрафа.