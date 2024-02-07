Источник раскрыл, когда выйдет интервью Карлсона с Путиным

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 8 февраля. Об этом сообщают источники, приближенные к журналисту.
«Скорее всего, оно [интервью] будет опубликовано в четверг», — подчеркнули источники, передает The Wall Street Journal. Разговор Карлсона с Путиным будет опубликован на личном сайте журналиста TuckerCarlson.com. Также интервью опубликуют в соцсети X.
Этой ночью Карлсон объявил, что приехал в Россию для того, чтобы лично взять интервью у Путина. По словам источников, знакомых с ситуацией, оно уже записано. Однако журналист не подтверждает слухи.
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