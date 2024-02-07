Источник раскрыл, когда выйдет интервью Карлсона с Путиным

WSJ: интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 8 февраля
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, топ
Такер Карлсон может опубликовать интервью с Владимиром Путиным уже 8 февраля Фото:

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 8 февраля. Об этом сообщают источники, приближенные к журналисту.

«Скорее всего, оно [интервью] будет опубликовано в четверг», — подчеркнули источники, передает The Wall Street Journal. Разговор Карлсона с Путиным будет опубликован на личном сайте журналиста TuckerCarlson.com. Также интервью опубликуют в соцсети X.

Этой ночью Карлсон объявил, что приехал в Россию для того, чтобы лично взять интервью у Путина. По словам источников, знакомых с ситуацией, оно уже записано. Однако журналист не подтверждает слухи.

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 8 февраля. Об этом сообщают источники, приближенные к журналисту. «Скорее всего, оно [интервью] будет опубликовано в четверг», — подчеркнули источники, передает The Wall Street Journal. Разговор Карлсона с Путиным будет опубликован на личном сайте журналиста TuckerCarlson.com. Также интервью опубликуют в соцсети X. Этой ночью Карлсон объявил, что приехал в Россию для того, чтобы лично взять интервью у Путина. По словам источников, знакомых с ситуацией, оно уже записано. Однако журналист не подтверждает слухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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