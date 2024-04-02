Фонд «Орион» доставил в новые регионы 800 тонн гуманитарной помощи. Фото, видео

02 апреля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Фонд «Орион» доставил в новые регионы множество продуктов питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под руководством председателя попечительского совета фонда «Орион» Ксении Шойгу организация доставила более 800 тонн гуманитарной помощи в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Благодаря усилиям фонда множество нуждающихся получили необходимые продукты и предметы.



«В ЛНР, ДНР, Запорожскую область и на Херсонщину орионовцы уже передали более 800 тонн необходимых грузов», — говорится в пресс-релизе фонда «Орион». Там добавили, что грузы включают продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежду, бытовую и оргтехнику, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форму.



Фонд гуманитарных инициатив «Орион» отправил гуманитарную помощь в города Макеевка, Зугрэс и Амвросиевка. Первая точка остановки конвоя была в городском центре физического здоровья населения «Спорт для всех» в Макеевке. Фонд привез спортивное оборудование для секций футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, шахмат, дартса, а также беговую дорожку и велотренажер. Ксения Шойгу пообщалась с детьми, пришедшими на занятия, и обсудила с руководством центра перспективы развития массового спорта и открытия новой секции триатлона.



В Зугрэсскую специальную школу-интернат №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями, были доставлены сценические костюмы для участия в театральных и танцевальных выступлениях. Также школе передали школьные принадлежности, хозяйственный инвентарь, технику для уборки и садовые инструменты. Ксения Шойгу отметила труд воспитателей и учителей, поздравив директора школы Татьяну Белоус с 70-летним юбилеем. В Амвросиевском центре реабилитации, где ветераны СВО восстанавливаются после ранений, попросили помощи в приобретении специализированного автотранспорта для перевозки пациентов. Фонд подарил центру новый автомобиль «Соболь» и необходимые хозяйственные принадлежности.



Для поддержки жителей и участников СВО фондом было выполнено более 30 гуманитарных миссий. За это время свыше двухсот тысяч детей были приятно удивлены, получив подарки и посетив новогодние спектакли, организованные фондом. Служащие «Ориона» в первую очередь прибывали к детям, пережившим обстрелы в пострадавших от ударов городах Стаханов и Петровское, в Волновахе и поселке Мангуш. Фонд продолжает свою благотворительную деятельность, оказывая поддержку больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в регионе. Было передано свыше 500 единиц различного медицинского оборудования, включая аппараты для диагностики и системы жизнеобеспечения. Также фонд предоставил необходимое оборудование для палат и операционных, а также лекарства. Фонд, в том числе, помог десяткам ветеранов СВО с протезами, что позволило им вернуться к обычной жизни.



В гуманитарных мероприятиях «Ориона» участвуют известные люди, в частности актер Егор Бероев, музыкант Александр Степанов (рэпер ST), актер и режиссер Иван Охлобыстин, международный гроссмейстер Сергей Карякин, артист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов, а также соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. В феврале 2024 года в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского прошла крупномасштабная добровольческая акция фонда «Орион» по сбору крови для раненых участников специальной военной операции и мирных жителей. Благодаря фонду «Орион» помощь получили больницы новых регионов Фото: фонд «Орион» Шойгу заинтересована в развитии новых регионов России Фото: фонд «Орион» Ксения Шойгу пообщалась с жителями новых регионов Фото: фонд «Орион» Фонд «Орион» передал Амвросиевскому центру реабилитации автомобиль «Соболь» Фото: фонд «Орион» Шойгу обсудила с местными жителями развитие ДНР Фото: фонд «Орион» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под руководством председателя попечительского совета фонда «Орион» Ксении Шойгу организация доставила более 800 тонн гуманитарной помощи в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Благодаря усилиям фонда множество нуждающихся получили необходимые продукты и предметы. «В ЛНР, ДНР, Запорожскую область и на Херсонщину орионовцы уже передали более 800 тонн необходимых грузов», — говорится в пресс-релизе фонда «Орион». Там добавили, что грузы включают продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежду, бытовую и оргтехнику, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форму. Фонд гуманитарных инициатив «Орион» отправил гуманитарную помощь в города Макеевка, Зугрэс и Амвросиевка. Первая точка остановки конвоя была в городском центре физического здоровья населения «Спорт для всех» в Макеевке. Фонд привез спортивное оборудование для секций футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, шахмат, дартса, а также беговую дорожку и велотренажер. Ксения Шойгу пообщалась с детьми, пришедшими на занятия, и обсудила с руководством центра перспективы развития массового спорта и открытия новой секции триатлона. В Зугрэсскую специальную школу-интернат №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями, были доставлены сценические костюмы для участия в театральных и танцевальных выступлениях. Также школе передали школьные принадлежности, хозяйственный инвентарь, технику для уборки и садовые инструменты. Ксения Шойгу отметила труд воспитателей и учителей, поздравив директора школы Татьяну Белоус с 70-летним юбилеем. В Амвросиевском центре реабилитации, где ветераны СВО восстанавливаются после ранений, попросили помощи в приобретении специализированного автотранспорта для перевозки пациентов. Фонд подарил центру новый автомобиль «Соболь» и необходимые хозяйственные принадлежности. Для поддержки жителей и участников СВО фондом было выполнено более 30 гуманитарных миссий. За это время свыше двухсот тысяч детей были приятно удивлены, получив подарки и посетив новогодние спектакли, организованные фондом. Служащие «Ориона» в первую очередь прибывали к детям, пережившим обстрелы в пострадавших от ударов городах Стаханов и Петровское, в Волновахе и поселке Мангуш. Фонд продолжает свою благотворительную деятельность, оказывая поддержку больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в регионе. Было передано свыше 500 единиц различного медицинского оборудования, включая аппараты для диагностики и системы жизнеобеспечения. Также фонд предоставил необходимое оборудование для палат и операционных, а также лекарства. Фонд, в том числе, помог десяткам ветеранов СВО с протезами, что позволило им вернуться к обычной жизни. В гуманитарных мероприятиях «Ориона» участвуют известные люди, в частности актер Егор Бероев, музыкант Александр Степанов (рэпер ST), актер и режиссер Иван Охлобыстин, международный гроссмейстер Сергей Карякин, артист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов, а также соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. В феврале 2024 года в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского прошла крупномасштабная добровольческая акция фонда «Орион» по сбору крови для раненых участников специальной военной операции и мирных жителей.