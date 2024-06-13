Спецоперацию по захвату террористов провели ФСБ и ОМОН Нового Уренгоя

Спецоперация по захвату террористов, причастных к преступлениям боевиков на Северном Кавказе в 1999 году, была проведена сотрудниками ФСБ при силовой поддержке ОМОН «Север», который базируется в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«При содействии ФСБ России, Управления „С“ ЦСН ФСБ России и ОМОН „Север“ Управления Росгвардии по ЯНАО Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по статьям „Вооруженный мятеж“, „Участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих“, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Корреспондент обратился за подробностями в пресс-службу Росгвардии по ЯНАО, там от комментария воздержались, посоветовав обратиться к сотрудникам ФСБ. Корреспондент направил запрос в УФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
Как следует из сообщения, уголовные дела задержанных боевиков будут переданы по подследственности. Расследованием занимается ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Ранее стало известно о задержании членов банды Басаева и Хаттаба из ХМАО и ЯНАО, участвовавших в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Они в 1999 году, в составе вооруженных формирований, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.
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