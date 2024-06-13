Спецоперацию по захвату террористов провели ФСБ и ОМОН Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОМОН из Нового Уренгоя принял участие в задержании террористов
ОМОН из Нового Уренгоя принял участие в задержании террористов Фото:

Спецоперация по захвату террористов, причастных к преступлениям боевиков на Северном Кавказе в 1999 году, была проведена сотрудниками ФСБ при силовой поддержке ОМОН «Север», который базируется в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«При содействии ФСБ России, Управления „С“ ЦСН ФСБ России и ОМОН „Север“ Управления Росгвардии по ЯНАО Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по статьям „Вооруженный мятеж“, „Участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих“, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Корреспондент обратился за подробностями в пресс-службу Росгвардии по ЯНАО, там от комментария воздержались, посоветовав обратиться к сотрудникам ФСБ. Корреспондент направил запрос в УФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Как следует из сообщения, уголовные дела задержанных боевиков будут переданы по подследственности. Расследованием занимается ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Ранее стало известно о задержании членов банды Басаева и Хаттаба из ХМАО и ЯНАО, участвовавших в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Они в 1999 году, в составе вооруженных формирований, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация по захвату террористов, причастных к преступлениям боевиков на Северном Кавказе в 1999 году, была проведена сотрудниками ФСБ при силовой поддержке ОМОН «Север», который базируется в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «При содействии ФСБ России, Управления „С“ ЦСН ФСБ России и ОМОН „Север“ Управления Росгвардии по ЯНАО Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по статьям „Вооруженный мятеж“, „Участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих“, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Корреспондент обратился за подробностями в пресс-службу Росгвардии по ЯНАО, там от комментария воздержались, посоветовав обратиться к сотрудникам ФСБ. Корреспондент направил запрос в УФСБ по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Как следует из сообщения, уголовные дела задержанных боевиков будут переданы по подследственности. Расследованием занимается ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ранее стало известно о задержании членов банды Басаева и Хаттаба из ХМАО и ЯНАО, участвовавших в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Они в 1999 году, в составе вооруженных формирований, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...