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18 октября 2017
21:00  18 октября 2017 0

Храм теперь не на воде, Урал гибнет от наркотиков, Гордон против Окси. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Клипарты и адресники. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
Екатеринбург гибнет из-за наркотиковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 18 октября. И вот главное к этому часу:

«Остров с храмом стал бы ломом, который пробивает гидрозащиту метро». Все встало на свои места: «URA.RU» нашло ученых, чьи оценки перенесли екатеринбургский собор на сушу.

ГИБДД отменила справки о ДТП. В инспекции уверены, проблем не возникнет, ведь водитель и так получает на руки все необходимые документы.

Власть расписалась в бессилии в борьбе с Поклонской. Эксперты утверждают, что повлиять на депутата вряд ли удастся.

Зауралье ждет позор на выборах-2018: голосовать некому. А более четверти избирателей курганские власти просто не могут найти.

У врачей и полицейских паника: в Екатеринбурге смертность от употребления наркотиков выросла в два раза. К тому же, в городе изъяли партию дури, способной убить всю Россию.

«Рифмы лепишь, как для имбецилов»: бывшая жена Гордона попыталась обидеть Оксимирона, записав видеообращение.

Валерия Чупина
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