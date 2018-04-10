03:17 10 апреля 2018 0

Командные выступления молодых музыкантов приятно удивили продюсера ФОТО: Максим Фадеев/Instagram

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев остался под большим впечатлением от совместного выступления краснодарского рэпера PLC и группы из Екатеринбурга BOGACHI на шоу «Песни» на ТНТ. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На очередном этапе телепроекта музыканты спели популярную песню Фадеева: «PLC и BOGACHI очень удивили меня таким прочтением песни „Танцы на стёклах“. По-моему, круто получилось», — написал продюсер. В своем сообщении он также отметил выступление Максима Свободы и Миши Никитина, которые исполнили «одну из самых культовых песен» группы Serebro [образована Максимом Фадеевым], предложив ее участницам оценить командные выступления музыкантов.