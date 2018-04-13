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13 апреля 2018
11:21  13 апреля 2018 0

Авиакомпания «РусЛайн» отменила и задержала девять екатеринбургских рейсов

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
Официального объяснения авиваперевозчик не предоставилФото: Владимир Андреев © URA.RU

Авикомпания «РусЛайн» отменила четыре рейса екатеринбуржского направления. Еще пять рейсов авиаперевозчика на данный момент отложены на несколько часов. Причины отмены и переноса времени вылета перевозчик не сообщает.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», самолеты рейсов 7R-862 Екатеринбург — Казань, 7R-60 Екатеринбург — Уфа, 7R-59 Уфа — Екатеринбург, 7R-813 Липецк — Екатеринбург на данный момент отменены.

Еще три рейса из уральской воздушной гавани задерживаются. Речь идет о рейсе 7R-58 Екатеринбург — Уфа, время вылета которого перенесли на час, рейсе 7R-815 до Нижневартовска, который должен был вылететь в 17:10, а отправится лишь в 21:50 и рейсе 7R-861 из уральской столицы до Казани перенесен с 19:05 на 22:40. Во всех трех случаях причиной переноса вылета онлайн-табло аэропорта «Кольцово» указывает «решение авиакомпании». Также в Екатеринбург на 5,5 часов задерживается рейс из Нижневартовска и на 3,5 из Казани.

На момент подготовки материала комментарий авиакомпании «Руслайн» получить не удалось. Представители авиаперевозчика не отвечают на звонки.

Павел Маркуш
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