Поставки «Газпрома» в Европу резко упали

Экспорт газа «Газпрома» в Европу в августе упал сразу на 22%. Причиной этого стали почти полностью (на 84%) заполненные европейские газовые хранилища и высокая конкуренция в отрасли.
«Поставки в дальнее зарубежье без учета поставок в Турцию составили в среднем 465 млн кубометров в сутки — это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в августе 2018 года», — передает «
Поддержать экспорт российской компании могут Украина и Венгрия, считает Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. Он отмечает, что несмотря на то, что газ не идет на Украину напрямую, топливо попадает в страну через Словакию, Венгрию и Польшу.
Также Гривач предположил, что из соображений энергетической безопасности европейцы могут не брать газ из хранилищ в ноябре—декабре, что также поддержит поставки «Газпрома».