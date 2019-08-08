07 августа 2019

Поставки «Газпрома» в Европу резко упали

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод
Падение спроса на российский газ вызвано конкуренцией и заполненностью европейских хранилищФото: Анна Майорова © URA.RU

Экспорт газа «Газпрома» в Европу в августе упал сразу на 22%. Причиной этого стали почти полностью (на 84%) заполненные европейские газовые хранилища и высокая конкуренция в отрасли.

«Поставки в дальнее зарубежье без учета поставок в Турцию составили в среднем 465 млн кубометров в сутки — это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в августе 2018 года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные за первые шесть дней августа. Уточняется, что по сравнению с 2017 годом поставки в августе сократились на 12%.

Поддержать экспорт российской компании могут Украина и Венгрия, считает Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. Он отмечает, что несмотря на то, что газ не идет на Украину напрямую, топливо попадает в страну через Словакию, Венгрию и Польшу.

Также Гривач предположил, что из соображений энергетической безопасности европейцы могут не брать газ из хранилищ в ноябре—декабре, что также поддержит поставки «Газпрома».

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