Президент Путин дал шесть поручений после встречи со студентами УрФУ

Все доклады должны быть представлены Владимиру Путину до конца года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал шесть поручений премьеру Дмитрию Медведеву и своему советнику Андрею Фурсенко по итогам июльской встречи со студентами УрФУ. Документ был опубликован 22 августа на официальном сайте главы государства.

Первый пункт в перечне обязывает правительство РФ разработать меры по обеспечению жильем молодых сотрудников вузов — кандидатов и докторов наук. До 1 октября Дмитрий Медведев должен представить доклад по данной теме. Второй пункт — рассмотреть вопросы о привлечении исследователей из Казахстана к программам развития сельского хозяйства, генетических технологий и нейтронных исследований (дедлайн 15 октября).

Третья задача — до 1 ноября дать предложения по совершенствованию разработки отечественных радиофармацевтических лекарственных препаратов. Четвертая — учесть в стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года результаты исследований в области разработки конкурентоспособных российских лекарств (доклад до 20 декабря).

Андрей Фурсенко назначен ответственным по двум вопросам. До 1 ноября он должен доложить президенту о совместном проекте Минобрнауки РФ, УрФУ и платформы «Россия — страна возможностей» по оказанию помощи студентам в трудоустройстве. В те же сроки советник президента должен сделать доклад об организации всероссийского конкурса по выявлению лидеров в научно-технологической сфере, который предусматривает «социальные лифты» для победителей.

Владимир Путин общался со студентами УрФУ 9 июля. В тот день глава государства также посетил международную выставку «Иннопром» и саммит GMIS.