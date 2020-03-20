Уралочка попала в шоу на ТНТ из-за шуток про завод. ВИДЕО

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Главный приз за победу в «Comedy Баттл» пять миллионов рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Маргарита Шимова стала участницей шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Она поборется за пять миллионов рублей.

«Я работаю на заводе. Извините, что не в мазуте. Бесят все стереотипы о заводах, когда начинают говорить, что моя основная должностная обязанность — это вкалывать», — сказала она во время выступления. Также Шимова пошутила, что даже женщинам странно приходить на производство с розовыми волосами, так как мужчины могут поинтересоваться традиционной ли они ориентации.

Маргарита призналась, что впервые пришла на кастинг «Comedy Баттл» пять лет назад ради интереса и не прошла, сообщает «Комсомольская правда». При этом ей дали совет продолжать заниматься юмором, и она стала выступать в Екатеринбурге. По ее словам, это позволило ей набрать материал и в прошлом сезоне добраться до полуфинала шоу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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