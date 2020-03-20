Жительница Екатеринбурга Маргарита Шимова стала участницей шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Она поборется за пять миллионов рублей.
«Я работаю на заводе. Извините, что не в мазуте. Бесят все стереотипы о заводах, когда начинают говорить, что моя основная должностная обязанность — это вкалывать», — сказала она во время выступления. Также Шимова пошутила, что даже женщинам странно приходить на производство с розовыми волосами, так как мужчины могут поинтересоваться традиционной ли они ориентации.
Маргарита призналась, что впервые пришла на кастинг «Comedy Баттл» пять лет назад ради интереса и не прошла, сообщает «Комсомольская правда». При этом ей дали совет продолжать заниматься юмором, и она стала выступать в Екатеринбурге. По ее словам, это позволило ей набрать материал и в прошлом сезоне добраться до полуфинала шоу.