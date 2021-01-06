На ТНТ вышел фильм с уральскими актерами в главных ролях

Главную роль в фильме «Чего хочет Слава?» сыграла Надежда Лумпова Фото: скриншот трейлера фильма, профиль Надежды Лумповой в Instagram

На платформе ТНТ-Premier вышел новый комедийный фильм «Чего хочет Слава?». Главные роли в кинокартине сыграли актриса Надежда Лумпова из Соликамска (Пермский край) и уроженец Челябинска, актер Александр Паль.

«Нежно люблю этот фильм и всех, кто его создал», — написала Лумпова в своем профиле в Instagram к посту с трейлером фильма. В комментариях к записи актрису поздравили поклонники и коллеги, в том числе актер Александр Петров.

Комедия была снята создателями сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!», «Физрук» и «Сладкая жизнь». По сюжету главная героиня на Новый год загадывает желание, чтобы ее муж стал стартапером в Силиконовой долине, а она — супервумен, которая спасет мир. Когда чуда не произошло, Слава ушла от своего супруга. Позже ее желание все-таки исполнилось: ее супруг все-таки стал успешным стартапером, однако жизнь Славы не изменилась — это событие стало для нее роковым.

Пермская актриса Надежда Лумпова уже участвовала в проектах ТНТ, в частности, сыграла в сериале «Ольга». Также она снималась в сериалах «Тихий Дон», «Лапси», «Конная полиция», «Актриса». А челябинский актер Александр Паль известен по съемкам в фильмах «Горько!», «Глубже!» и сериале «Толя-робот». Также Паль снялся в клипе группы «Ленинград» на песню «Вояж». В 2015 году он стал лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль (фильм «Тряпичный союз»).