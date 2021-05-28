Дети просили вернуть им школу (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Александровка Оренбургской области получил от полиции два административных протокола. Его ребенок-первоклассник с другими школьниками вышел на линейку с плакатами, в которых требовал отремонтировать школу. Силовики посчитали это несогласованным митингом.

Ранее здание сельской школы признали аварийным. Ученики были переведены в здание бывшего интерната. Ремонт учебного учреждения не заканчивают из-за постоянного увеличения стоимости работ. Линейка прошла 24 мая, дети вышли с плакатами «Верните нам нашу школу», «Образование это право, а не услуга» и «Обратите на нас внимание», попросив ускорить ремонт их школы, закрытой еще в 2020 году. Также дети и родители записали видеообращение к властям с аналогичной просьбой, сообщает портал 1743.ru.

В УМВД по Оренбургской области сообщили, что после проведенной проверки житель села был обвинен «в организации акции без подачи уведомления и вовлечении несовершеннолетних в митинги (части 1.1 и 2 статьи 20.2 КоАП). Ему грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей.