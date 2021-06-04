Путин выделил ХМАО и Тюменскую область, выступая на ПМЭФ

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин отметил ХМАО и Тюменскую области в своем выступлении Фото:

Президент России Владимир Путин назвал Югру и Тюменскую область центрами деловой активности в жизни страны и отметил, что они вошли в топ российских регионов по качеству жизни. Глава государства об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

«Абсолютно ожидаемо и закономерно, что его [рейтинга] лидерами стали такие регионы как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности. Здесь давно вкладывают серьезные ресурсы в развитие инфраструктуру для жизни людей», — заявил Путин.

Он также добавил, что рейтинг качества жизни субъектов РФ разработало Агентство стратегических инициатив совместно с экспертами и комиссиями Госсовета. Путин назвал его «знаковым показателем».

Ранее URA.RU писало, что в Петербургском международном экономическом форуме принимает участие глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Моор. На этой площадке ими уже подписаны ряд важных соглашений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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