Путин выделил ХМАО и Тюменскую область, выступая на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин назвал Югру и Тюменскую область центрами деловой активности в жизни страны и отметил, что они вошли в топ российских регионов по качеству жизни. Глава государства об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
«Абсолютно ожидаемо и закономерно, что его [рейтинга] лидерами стали такие регионы как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности. Здесь давно вкладывают серьезные ресурсы в развитие инфраструктуру для жизни людей», — заявил Путин.
Он также добавил, что рейтинг качества жизни субъектов РФ разработало Агентство стратегических инициатив совместно с экспертами и комиссиями Госсовета. Путин назвал его «знаковым показателем».
Ранее URA.RU писало, что в Петербургском международном экономическом форуме принимает участие глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Моор. На этой площадке ими уже подписаны ряд важных соглашений.
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