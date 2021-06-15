Запрет Собянина разрушил планы тюменских журналистов

Тюменские журналисты пропустят съезд «Единой России» из-за коронавирусных ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские журналисты не смогут попасть на XX Всероссийский съезд политической партии «Единая Россия» в Москве из-за введенных мэром города Сергеем Собяниным ограничений по коронавирусу. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Журналисты должны были поехать в Москву для того, чтобы освещать там работу тюменской делегации. Но, буквально сегодня ночью, пришло указание о том, что сотрудников СМИ на этом мероприятии не будет. Причина — антиковидные ограничения, введенные мэром столицы Собяниным», — отметил источник агентства на условиях анонимности.

В тюменском региональном отделении партии «Единая Россия» в разговоре с URA.RU от комментариев на этот счет воздержались. Источник агентства уточнил, что большинство редакций тюменских изданий, которые планировали освещать съезд единороссов, заранее оформили билеты в Москву для своих сотрудников. Их пришлось сдать.

Планируется, что на XX съезде «Единой России» будет утвержден проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре. Также там должен быть составлен и согласован федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Как ранее писало URA.RU, распоряжением Собянина дни с 15 по 19 июня объявлены в столице нерабочими. Это связано с тем, что в городе значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.