В КПРФ пожаловались Собянину на нарушения в предвыборной кампании

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, депутат, чиновник
Сотрудники ЖКХ срывают предвыборные плакаты и крадут партийные газеты, заявили кандидаты КПРФ Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Столичные кандидаты в Госдуму и Мосгордуму от КПРФ пожаловались мэру Москвы Сергею Собянину на нарушения в ходе избирательной кампании. По их словам, полиция препятствует их встречам с избирателями, а сотрудники ЖКХ убирают агитационные материалы.

«Сотрудники управляющих компаний получают указания от руководства на удаление агитационных плакатов, объявлений о проведении встреч с избирателями, о чем некоторые сотрудники ГБУ „Жилищник“ прямо публично сообщают на встречах, проводимых кандидатами», — цитирует письмо КПРФ к Сергею Собянину «Коммерсант». Под обращением подписались кандидаты в Госдуму по 15 столичным округам и два кандидата, которые баллотируются в Мосгордуму.

Авторы письма также заявили, что во время встреч с избирателями полиция задержала кандидатов в Госдуму Павла Иванова, Анастасию Удальцову и ряд других. А работники «Жилищника» похищают «газеты и иные агитационные материалы» КПРФ из почтовых ящиков, забирают их у консьержей и разносчиков прессы. Коммунисты также пожаловались на то, что их кандидаты не вошли в состав 36 из 123 московских территориальных избиркомов, несмотря на полагающуюся партии квоту.

Предвыборная агитация партий в СМИ началась 21 августа. Об этом сообщила ЦИК РФ Наталья Бударина. Согласно закону, кандидаты и лица, представляющие партии на выборах, могут проводить агитацию на телеканалах, радиостанциях, а также в периодических печатных и сетевых изданиях. По словам Бутариной, для каждой партии выделается по часу эфирного времени. Этот этап агитации завершится 16 август.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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