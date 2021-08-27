В КПРФ пожаловались Собянину на нарушения в предвыборной кампании

Столичные кандидаты в Госдуму и Мосгордуму от КПРФ пожаловались мэру Москвы Сергею Собянину на нарушения в ходе избирательной кампании. По их словам, полиция препятствует их встречам с избирателями, а сотрудники ЖКХ убирают агитационные материалы.
«Сотрудники управляющих компаний получают указания от руководства на удаление агитационных плакатов, объявлений о проведении встреч с избирателями, о чем некоторые сотрудники ГБУ „Жилищник“ прямо публично сообщают на встречах, проводимых кандидатами», — цитирует письмо КПРФ к Сергею Собянину «Коммерсант». Под обращением подписались кандидаты в Госдуму по 15 столичным округам и два кандидата, которые баллотируются в Мосгордуму.
Авторы письма также заявили, что во время встреч с избирателями полиция задержала кандидатов в Госдуму Павла Иванова, Анастасию Удальцову и ряд других. А работники «Жилищника» похищают «газеты и иные агитационные материалы» КПРФ из почтовых ящиков, забирают их у консьержей и разносчиков прессы. Коммунисты также пожаловались на то, что их кандидаты не вошли в состав 36 из 123 московских территориальных избиркомов, несмотря на полагающуюся партии квоту.
Предвыборная агитация партий в СМИ началась 21 августа. Об этом сообщила ЦИК РФ Наталья Бударина. Согласно закону, кандидаты и лица, представляющие партии на выборах, могут проводить агитацию на телеканалах, радиостанциях, а также в периодических печатных и сетевых изданиях. По словам Бутариной, для каждой партии выделается по часу эфирного времени. Этот этап агитации завершится 16 август.
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