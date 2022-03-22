Общественник раскрыл значимость победы «Ахмата» над Google в суде

22 марта 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Google обязан разблокировать Youtube-канал футбольного клуба «Ахмат» по решению суда Фото: Анна Майорова © URA.RU Удовлетворение иска футбольного клуба «Ахмат» к компании Google, которая ранее заблокировала клубный Youtube-канал, может стать примером для российский фирм, пострадавших от действий зарубежного видеохостинга. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Youtube заблокировал канал «Ахмата» в начале 2021 года. В Google пояснили, что такие меры приняты из-за санкций министерства финансов США. В июне того же года руководство клуба подало иск на корпорацию Google с требованием о разблокировке. Арбитражный суд Москвы встал на сторону истца. «Решение суда по делу футбольного клуба „Ахмат“, это второе подобное решение. До этого был удовлетворен иск компании „Царьград“. Это показывает, что оба эти решения важный прецедент, на который могут ссылаться другие российские СМИ и организации, которые страдают от действий Google. Причем действий политически ангажированными, замотивированные и так далее. Любые физические, юридические лица, средства массовой информации имеют полное право защитить свои права в российском суде», — сказал Никита Данюк. Также общественник обратил внимание на то, что принцип «спорт вне политики» перестал соблюдаться в мире. «Этот канал по определению не нес в себе каких-либо политических смыслов, потому что спорт вне политики. К сожалению, мы видим, что этот принцип не соблюдается», — уточнил он. Данюк отметил, что зарубежные технологические компании, зарабатывающие в РФ, должны соблюдать российские законы. «Если говорить глобально, то любые иностранные компании, которые работают на территории нашей страны, обязаны соблюдать российские законы. Не нужно забывать, что они еще и большую прибыль получают с российского рынка поэтому когда происходит такого рода злоупотребление, очень важно в правовом русле такие проблемы решать. И блокировка или частичный доступ к аккаунтам не допустим», — добавил член Общественной палаты РФ. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН подчеркнул, что Россия должна защищать интересы своих граждан и организаций. «Я считаю, что наша страна обязано защищать права своих граждан, в том числе и в контексте размещения контента во всевозможных социальных сетях и на платформах. Это делают абсолютно все страны мира для того, чтобы защитить своих пользователей от произвола иностранных IT-компаний», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Удовлетворение иска футбольного клуба «Ахмат» к компании Google, которая ранее заблокировала клубный Youtube-канал, может стать примером для российский фирм, пострадавших от действий зарубежного видеохостинга. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Youtube заблокировал канал «Ахмата» в начале 2021 года. В Google пояснили, что такие меры приняты из-за санкций министерства финансов США. В июне того же года руководство клуба подало иск на корпорацию Google с требованием о разблокировке. Арбитражный суд Москвы встал на сторону истца. «Решение суда по делу футбольного клуба „Ахмат“, это второе подобное решение. До этого был удовлетворен иск компании „Царьград“. Это показывает, что оба эти решения важный прецедент, на который могут ссылаться другие российские СМИ и организации, которые страдают от действий Google. Причем действий политически ангажированными, замотивированные и так далее. Любые физические, юридические лица, средства массовой информации имеют полное право защитить свои права в российском суде», — сказал Никита Данюк. Также общественник обратил внимание на то, что принцип «спорт вне политики» перестал соблюдаться в мире. «Этот канал по определению не нес в себе каких-либо политических смыслов, потому что спорт вне политики. К сожалению, мы видим, что этот принцип не соблюдается», — уточнил он. Данюк отметил, что зарубежные технологические компании, зарабатывающие в РФ, должны соблюдать российские законы. «Если говорить глобально, то любые иностранные компании, которые работают на территории нашей страны, обязаны соблюдать российские законы. Не нужно забывать, что они еще и большую прибыль получают с российского рынка поэтому когда происходит такого рода злоупотребление, очень важно в правовом русле такие проблемы решать. И блокировка или частичный доступ к аккаунтам не допустим», — добавил член Общественной палаты РФ. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН подчеркнул, что Россия должна защищать интересы своих граждан и организаций. «Я считаю, что наша страна обязано защищать права своих граждан, в том числе и в контексте размещения контента во всевозможных социальных сетях и на платформах. Это делают абсолютно все страны мира для того, чтобы защитить своих пользователей от произвола иностранных IT-компаний», — заключил собеседник агентства.