В Тюмени по технической причине сел самолет, летевший из Ноябрьска в Уфу

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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
На запасной аэродром Рощино по технической причине сел самолет авиакомпании «Ямал» Фото:

В аэропорту Рощино (Тюмень) по технической причине сел самолет, который летел из Ноябрьска в Уфу. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Рощино по технической причине 2 декабря 14:35 совершил посадку на запасной аэродром самолет рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск — Уфа. Эксплуатируемое воздушное судно Sukhoi Superjet принадлежит авиакомпании „Ямал“» — передает прокуратура в telegram-канале.

По словам ведомства, на борту находился 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что люди были отправлены в Уфу на резервном самолете авиакомпании «Ямал». Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам.

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В аэропорту Рощино (Тюмень) по технической причине сел самолет, который летел из Ноябрьска в Уфу. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В аэропорту Рощино по технической причине 2 декабря 14:35 совершил посадку на запасной аэродром самолет рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск — Уфа. Эксплуатируемое воздушное судно Sukhoi Superjet принадлежит авиакомпании „Ямал“» — передает прокуратура в telegram-канале. По словам ведомства, на борту находился 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что люди были отправлены в Уфу на резервном самолете авиакомпании «Ямал». Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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