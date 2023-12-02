В Тюмени по технической причине сел самолет, летевший из Ноябрьска в Уфу

В аэропорту Рощино (Тюмень) по технической причине сел самолет, который летел из Ноябрьска в Уфу. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«В аэропорту Рощино по технической причине 2 декабря 14:35 совершил посадку на запасной аэродром самолет рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск — Уфа. Эксплуатируемое воздушное судно Sukhoi Superjet принадлежит авиакомпании „Ямал“» — передает прокуратура в telegram-канале.
По словам ведомства, на борту находился 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что люди были отправлены в Уфу на резервном самолете авиакомпании «Ямал». Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам.
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