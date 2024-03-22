Песков заявил, что часть территорий России оккупирована киевским режимом

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что людей в новых регионах РФ нужно обезопасить от киевского режима Фото:
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Некоторые территории России оккупированы Украиной. Новые регионы страны нужно освободить от этого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом», — заявил Песков «Аргументам и фактам». Он отметил, что следует освободить новые регионы РФ и обезопасить людей в них.

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Некоторые территории России оккупированы Украиной. Новые регионы страны нужно освободить от этого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом», — заявил Песков «Аргументам и фактам». Он отметил, что следует освободить новые регионы РФ и обезопасить людей в них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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