Песков заявил, что часть территорий России оккупирована киевским режимом

Песков заявил, что людей в новых регионах РФ нужно обезопасить от киевского режима
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Некоторые территории России оккупированы Украиной. Новые регионы страны нужно освободить от этого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом», — заявил Песков «Аргументам и фактам». Он отметил, что следует освободить новые регионы РФ и обезопасить людей в них.
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