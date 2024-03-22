Песков заявил, что часть территорий России оккупирована киевским режимом

22 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что людей в новых регионах РФ нужно обезопасить от киевского режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые территории России оккупированы Украиной. Новые регионы страны нужно освободить от этого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом», — заявил Песков «Аргументам и фактам». Он отметил, что следует освободить новые регионы РФ и обезопасить людей в них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые территории России оккупированы Украиной. Новые регионы страны нужно освободить от этого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом», — заявил Песков «Аргументам и фактам». Он отметил, что следует освободить новые регионы РФ и обезопасить людей в них.