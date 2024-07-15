Украина пыталась угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВС РФ: карта СВО на 15 июля

ФСБ РФ пресекла попытку угона Ту-22М3 ВС РФ со стороны спецслужб Украины

15 июля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

ФСБ России пресекла попытку угону бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Киева Фото: CC BY-SA 2.0/Anna Zvereva/Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы Киева предприняли попытку заставить командира бомбардировищика Ту-22М3 угнать воздушное судно. Однако ФСБ России пресекла эту попытку, в ведомстве отметили, что это был не первый подобный случай. Помимо прочего, ВС РФ освободили село Урожайное, что стало для них новым плацдармом для продвижения. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории России — в материале URA.RU. Фото: инфографика URA.RU Спецслужбы Киева пытались угнать Ту-22М3 Новость по теме Спецслужбы Украины предложили командиру РФ угнать Ту-22М3: детали сделки Украинские спецслужбы предприняли попытку заставить командира бомбардировщика Ту-22М3 угнать транспорт, рассказала сам летчик. Также спецслужбы хотели, чтобы он капитулировал трех остальных членов экипажа. По словам командира воздушного судна, украинцы торопили его с угоном Ту-22М3. При этом они не уделяли внимание техническим особенностям этого процесса. В результате ФСБ РФ пресекла попытку угона, в ведомстве отметили, что это не первая подобная попытка. Времевское направление Освобождение села Урожайное имеет тактическое значение для ВС РФ. Территория населенного пункта станет новым плацдармом для продвижения российских военных. На данный момент в селе идет разминирование и зачистка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что на нескольких участках запорожской линии фронта ВС РФ выдавливают противника с его позиций и не дают перегруппироваться. Торецкое и покровское направления Генеральный штаб армии Украины, информацию из которого передает ТАСС, заявил о сложной ситуации на этих участках фронта. В ведомстве отметили, что именно на покровском направлении на данный момент самая напряженная ситуация. Донецкое направление Украинские военные порядка 20 раз за сутки провели обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. В результате этого было ранено четыре местных жителя, пишет ТАСС. Также в районе Константиновки продолжаются бои, а в Красногоровке российские военные продолжают наступление. В свою очередь, в Новоселовке ВС РФ продолжают освобождать населенный пункт, аналогичная ситуация в селе Нью-Йорк, пишет telegram-канал WarGonzo. Помимо прочего, мэр города Иван Приходько в telegram-канале сообщил, что во время обстрела ВСУ в Горловке пострадала женщина. Обстрел происходил из западных снарядов калибра 155 миллиметров. Часовоярское направление В восточной части Часова Яра продолжаются бои. Российские военные активно работают по позициям противника с помощью авиации и артиллерии. На северном фланге в районе Калиновки направления продолжаются бои, передает WarGonzo. Харьковское направление Военные Киева продолжают атаковать позиции ВС РФ, однако без успехов. Также ожесточенные бои продолжаются в районе Глубокого и Волчанска, но лини боевого соприкосновения особо не изменяется, пишет telegram-канал WarGonzo. Угроза атаки БПЛА армии Киева на регионы России В Брянской области было ликвидировано в общей сложности 15 беспилотников самолетного типа ВСУ, написал глава региона Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Также в Липецкой области в Становлянском округе на территорию электроподстанции упал украинский дрон. Пострадавших и погибших не было обнаружено. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram. Кроме того, в Севастополе средства ПВО ВС РФ. Так, один дрон был сбит в районе мыса Фиолента, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Позже в Минобороны РФ отметили, что над территорией Крыма всего за ночь было сбито шесть БПЛА Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Киева предприняли попытку заставить командира бомбардировищика Ту-22М3 угнать воздушное судно. Однако ФСБ России пресекла эту попытку, в ведомстве отметили, что это был не первый подобный случай. Помимо прочего, ВС РФ освободили село Урожайное, что стало для них новым плацдармом для продвижения. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории России — в материале URA.RU. Украинские спецслужбы предприняли попытку заставить командира бомбардировщика Ту-22М3 угнать транспорт, рассказала сам летчик. Также спецслужбы хотели, чтобы он капитулировал трех остальных членов экипажа. По словам командира воздушного судна, украинцы торопили его с угоном Ту-22М3. При этом они не уделяли внимание техническим особенностям этого процесса. В результате ФСБ РФ пресекла попытку угона, в ведомстве отметили, что это не первая подобная попытка. Освобождение села Урожайное имеет тактическое значение для ВС РФ. Территория населенного пункта станет новым плацдармом для продвижения российских военных. На данный момент в селе идет разминирование и зачистка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что на нескольких участках запорожской линии фронта ВС РФ выдавливают противника с его позиций и не дают перегруппироваться. Генеральный штаб армии Украины, информацию из которого передает ТАСС, заявил о сложной ситуации на этих участках фронта. В ведомстве отметили, что именно на покровском направлении на данный момент самая напряженная ситуация. Украинские военные порядка 20 раз за сутки провели обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. В результате этого было ранено четыре местных жителя, пишет ТАСС. Также в районе Константиновки продолжаются бои, а в Красногоровке российские военные продолжают наступление. В свою очередь, в Новоселовке ВС РФ продолжают освобождать населенный пункт, аналогичная ситуация в селе Нью-Йорк, пишет telegram-канал WarGonzo. Помимо прочего, мэр города Иван Приходько в telegram-канале сообщил, что во время обстрела ВСУ в Горловке пострадала женщина. Обстрел происходил из западных снарядов калибра 155 миллиметров. В восточной части Часова Яра продолжаются бои. Российские военные активно работают по позициям противника с помощью авиации и артиллерии. На северном фланге в районе Калиновки направления продолжаются бои, передает WarGonzo. Военные Киева продолжают атаковать позиции ВС РФ, однако без успехов. Также ожесточенные бои продолжаются в районе Глубокого и Волчанска, но лини боевого соприкосновения особо не изменяется, пишет telegram-канал WarGonzo. В Брянской области было ликвидировано в общей сложности 15 беспилотников самолетного типа ВСУ, написал глава региона Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Также в Липецкой области в Становлянском округе на территорию электроподстанции упал украинский дрон. Пострадавших и погибших не было обнаружено. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram. Кроме того, в Севастополе средства ПВО ВС РФ. Так, один дрон был сбит в районе мыса Фиолента, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Позже в Минобороны РФ отметили, что над территорией Крыма всего за ночь было сбито шесть БПЛА Украины.