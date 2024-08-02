Курганские власти направили в Челябинск оборудование для просушки домов. Видео

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Курганское правительство отправило в Челябинск тепловые пушки и мотопомпы, оставшиеся после ликвидации наводнения 2024 года Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Курганские власти направили в Челябинскую область 50 тепловых пушек и пять мотопомп для ликвидации последствий ЧС с паводком из-за ливней. Об этом сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале.

«С целью оказания помощи Челябинской области, пострадавшей в результате паводка, вызванного большим количеством осадков, Курганская область подготовила и укомплектовала 50 тепловых пушек и пять мотопомп для передачи правительству Челябинска», — заявил и. о. директора департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона Валерий Земляных в видео на канале «Курганская область официально».

Ранее URA.RU писало, что из-за сильных ливней, пришедших в Челябинскую область в конце июля, остаются подтопленными 176 домов. В части муниципалитетов был введен режим ЧС. Весной 2024 года Курганская область также боролась с рекордным паводком. Оборудование, отправленное челябинским властям, использовать, чтобы избавить дома от сырости и застоявшейся воды.

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Курганские власти направили в Челябинскую область 50 тепловых пушек и пять мотопомп для ликвидации последствий ЧС с паводком из-за ливней. Об этом сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале. «С целью оказания помощи Челябинской области, пострадавшей в результате паводка, вызванного большим количеством осадков, Курганская область подготовила и укомплектовала 50 тепловых пушек и пять мотопомп для передачи правительству Челябинска», — заявил и. о. директора департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды региона Валерий Земляных в видео на канале «Курганская область официально». Ранее URA.RU писало, что из-за сильных ливней, пришедших в Челябинскую область в конце июля, остаются подтопленными 176 домов. В части муниципалитетов был введен режим ЧС. Весной 2024 года Курганская область также боролась с рекордным паводком. Оборудование, отправленное челябинским властям, использовать, чтобы избавить дома от сырости и застоявшейся воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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