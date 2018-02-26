21:31 26 февраля 2018 0

Пьера Малиновского уже называют лучшим другом России во Франции Фото: со страницы Пьера Малиновского в Facebook

В Екатеринбург приезжает Пьер Малиновский — французский историк-археолог, ведущий раскопки в местах под Реймсом, где во время Первой мировой войны погибли тысячи солдат Русского экспедиционного корпуса. О визите французского гостя «URA.RU» сообщил директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов, участвовавший в раскопках во Франции.

«Пьер Малиновский расскажет о своих последних находках и планах — он хочет поставить во Франции памятник русским солдатам, сражавшимся на ее территории в Первой мировой войне, — рассказал «URA.RU» директор музея. Емельянов также пояснил, почему французский историк решил посетить именно столицу Урала. «Дело в том, что один из полков Русского экспедиционного корпуса формировался в Екатеринбурге — в казармах, которые находились на сегодняшней улице Луначарского, — рассказал Емельянов. — Впоследствии этот полк морским путем через Архангельск доставили во Францию».

Как стало известно «URA.RU» в первой половине дня гостю покажут экспозицию Музея военной техники и местные достопримечательности (в частности, запланировано посещение Ганиной Ямы). А в 16 часов начнется центральное событие визита — публичная лекция Малиновского в Уральском федеральном университете: она пройдет в 16 часов в научном зале университета в здании на пр. Ленина, 51 (аудитория 248). Официальный представитель УрФУ Дмитрий Бенеманский подтвердил «URA.RU» проведение этого мероприятия.

Фото: со страницы Пьера Малиновского в Facebook

Анонс об этой лекции появился и на странице Пьера Малиновского в Facebook. «Лекция посвящена участию 1-й и 3-й бригад Русского экспедиционного корпуса в печально известном „наступлении Нивеля“ (апрель—май 1917 г.), — сообщается в посте. — На основании многолетних археологических раскопок в полосе наступления русских полков реконструированы бои вокруг Реймса».

Русский экспедиционный корпус был отправлен императором Николаем II в помощь Франции во время Первой мировой войны. В ходе «наступлении Нивеля» перед русскими солдатами была поставлена задача взять высоты, считавшиеся неприступными. Русские смогли выполнить приказ, но в этих боях были убиты и ранены около 2800 человек, еще 465 пропали без вести.

Еще ребенком Пьер Малиновский лазил по местам этих боев. «Но когда я говорил об этом с друзьями, мне пришлось убедиться, что никто из них не знал о тысячах русских солдат, погибших во Франции, защищая нашу землю», — рассказал Малиновский ТАСС.

Археолог поставил перед собой цель найти на поле сражений русских солдат, и год назад ему это удалось, после чего во Франции состоялась панихида и торжественные похороны русского бойца — его погребли с воинскими почестями. Второй солдат был обнаружен франко-российской экспедицией в августе прошлого года. Его останки, по задумке Малиновского, должны быть переданы России и захоронены в Санкт-Петербурге.

Пьера Малиновского сегодня называют одним из лучших друзей России во Франции. Недавно он заявил: «Крым был российским и таковым останется». Он дружен с Жераром Депардье и Марин Ле Пен, в России он встречался с Сергеем Лавровым, Дмитрием Песковым и Владимиром Путиным, которого он считает «самым выдающимся в мире современным лидером».