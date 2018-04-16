17:39 16 апреля 2018 1

Сотрудники печально известного заведения заступились за осужденного коллегу Фото: Василий Гришин © URA.RU

Коллектив Рефтинского спецучилища №1 записал видеообращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором просит главу государства помиловать бывшего замдиректора печально известного учреждения Сергея Бакшаева, осужденного за систематическое избиение воспитанников. По мнению педагогов, их коллега стал жертвой наговора со стороны учеников — поклонников уголовного культа АУЕ.

«Сергей Геннадьевич пострадал от наговора воспитанников, которые содержались по решению суда в нашем учреждении за совершение преступлений различной тяжести. От лица всего педагогического коллектива заявляем, что наш коллега добросовестно выполнял свои должные обязанности, требовал соблюдения дисциплины, в связи с чем был неугоден ряду воспитанников, не желающих соблюдать правопорядок», — отмечают сотрудники спецучилища.

В своем обращении к главе государства педагоги отметили, что действующая система работы спецучреждений никак не защищает сотрудников от клеветы со стороны трудных подростков. «Надеемся на ваше личное участие. Просим взять ситуацию под личный контроль», — говорится в обращении коллектива.

Напомним, что рефтинское учебное заведение получило печальную известность в 2016 году, когда часть воспитанников учреждения подняла бунт. Трудные подростки, живущие по уголовным понятиям, потребовали выдать «опущенным» подросткам отдельные тарелки и кружки. В общей сложности в беспорядках принимало участие более 80 поклонников культуры АУЕ.

В сентябре 2017 года суд Асбеста приговорил замдиректора рефтинского спецучилища к 3,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. По данным следствия, Бакшаев неоднократно избивал несовершеннолетних воспитанников, чтобы добыть таким образом информацию о запрещенных предметах (мобильных телефонах, холодном оружии).