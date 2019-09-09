Скандальный уральский депутат занял последнее место на выборах в Мосгордуму

Боровик известен скандалами и участием в драках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик проигрывает выборы Мосгордуму по 43 округу. По результатам подсчета 33,8% бюллетеней кандидат от «Справедливой России» набрал 17,1% голосов, его поддержали 1915 москвичей.

В округе побеждает экс-лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, его поддержали 36,8% избирателей, на втором месте кандидат от ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский, на третьем Роман Климентьев от КПРФ.

Сергей Митрохин был в числе кандидатов в МГД, которым избирком отказал в регистрации, объяснив это большим количеством бракованных подписей. Позже он стал единственным кандидатом, который смог восстановиться в качестве кандидата через Мосгоросуд.

Как ранее сообщало URA.RU, в 2008 году Боровик, будучи активистом ЛДПР, устроил потасовку с бывшим лидером свердловского молодежного «Яблока» Алексеем Новоселовым. В июне 2014 года подрался в туалете думы Екатеринбурга с экс-депутатом Олегом Хабибуллиным.

Летом 2018 года Евгений Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Заявление написала экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Телеведущая оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс на то, кто лучше «опустит» Собчак.