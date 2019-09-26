В МЧС считают, что запрет на курение на балконах поможет сократить число пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил год работы на посту. На отчетной пресс-конференции он показал характер и ответил многочисленным критикам. Рассказываем, как это было.

А вот Челябинску только предстоит выбрать мэра — решение о назначении конкурса примут 1 октября. Только горожане за нового главу города проголосовать не смогут.

В ближайшие три года правительство выделит 9,5 млрд рублей на покупку жилья для чиновников. Еще почти миллиард уйдет на профессиональное развитие госслужащих.

С 1 октября в России нельзя будет курить и жарить шашлыки на балконах. В новом законе уже нашли лазейку для курильщиков, а лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров раскритиковал нововведение в стихах.

Прокуратура РФ запретила правило «звонок для учителя», распространенное в российских школах. Но педагогам это не понравилось. По их мнению, закончить урок вовремя просто невозможно.

Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Рамзаном Кадыровым за то, что он «посмел» появиться на свадьбе собственной дочери. Экс-представитель главы республики объяснил, почему мужчину осудили за этот поступок.