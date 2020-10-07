Сбербанк на Урале переводит сотрудников на удаленку

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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк, 24часа
Уральский Сбербанк переводит на дистант сотрудников, не работающих с клиентами Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Уральское подразделение Сбербанка России переводит часть сотрудников на удаленный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Уральский Сбербанк начал процесс перевода сотрудников, не работающих непосредственно с клиентами, на удаленный режим работы. Конкретное число таких сотрудников зависит как от специфики работы подразделения, так и от эпидемиологической ситуации в каждом регионе присутствия банка», — уточнили в пресс-службе. В структуру Уральского банка входят филиалы в Башкортостане, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 12 октября, а также усилил карантин в регионе. В частности, глава области рекомендовал предприятиям перевести до трети сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

Ранее Сбербанк перевел половину сотрудников, работающих в офисах Москвы, на «удаленку». Это произошло после просьбы мэра столицы Сергея Собянина обратить внимание на изменение динамики заболеваемости COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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