Сбербанк на Урале переводит сотрудников на удаленку

Уральское подразделение Сбербанка России переводит часть сотрудников на удаленный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Уральский Сбербанк начал процесс перевода сотрудников, не работающих непосредственно с клиентами, на удаленный режим работы. Конкретное число таких сотрудников зависит как от специфики работы подразделения, так и от эпидемиологической ситуации в каждом регионе присутствия банка», — уточнили в пресс-службе. В структуру Уральского банка входят филиалы в Башкортостане, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 12 октября, а также усилил карантин в регионе. В частности, глава области рекомендовал предприятиям перевести до трети сотрудников предприятий на удаленный режим работы.
Ранее Сбербанк перевел половину сотрудников, работающих в офисах Москвы, на «удаленку». Это произошло после просьбы мэра столицы Сергея Собянина обратить внимание на изменение динамики заболеваемости COVID-19.
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