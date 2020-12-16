Долгому переводу главы пермского ГУ МВД в Москву нашли объяснение

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Давыдов Михаил, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю. Пермь , давыдов михаил
Михаил Давыдов 25 ноября 2020 года получил новую должность в МВД России Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Экс-начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов не был включен в кадровый резерв министерства. Это стало причиной того, что Давыдов длительное время не мог уйти на повышение, заявил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Давыдова, чтобы перевести [в Москву], пришлось включить сначала в кадровый резерв МВД РФ. Но эта процедура небыстрая. Сначала нужно объявить о наборе новых претендентов, потом собрать заявки, включить людей в резерв, утвердить все», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что существовал и другой способ получить повышение, но для этого министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву якобы пришлось бы лично давать такое указание.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России с просьбой прокомментировать данную информацию и пояснить, когда Давыдов был включен в кадровый резерв. На момент публикации ответ получен не был.

Впервые информация о переходе Давыдова на повышение в Москву появилась в середине августа 2020 года. После этого в подразделениях главка началась проверка, якобы связанная с предстоящей ротацией. 25 ноября Давыдов получил должность в МВД РФ, а через несколько дней пермской полиции представили нового начальника.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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