21 декабря 2020
20 декабря 2020

Дорожники перекроют трассу между Тюменью и ХМАО. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Областные трассы. Екатеринбург, режевской тракт
На двух участках трассы Р-404 перекроют все полосы для движения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области 23 декабря дважды перекроют участки трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает «Уралуправтодор». Каждый раз дорогу будут закрывать примерно на 15 минут.

«На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в ночь на 23 декабря будет перекрыто движение. С 02:00 до 05:00 на 94 км, и с 00:00 до 05:00 — на 69 км (ориентировочно, на 15 минут), — сообщает «Уралуправтодор».

Проезд будет закрыт на участках трассы, расположенных в Ярковском районе. Причина — установка рамки для табло переменной информации. На время ограничений автомобили будут стоять в обоих направлениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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