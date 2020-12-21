На двух участках трассы Р-404 перекроют все полосы для движения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области 23 декабря дважды перекроют участки трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает «Уралуправтодор». Каждый раз дорогу будут закрывать примерно на 15 минут.

«На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в ночь на 23 декабря будет перекрыто движение. С 02:00 до 05:00 на 94 км, и с 00:00 до 05:00 — на 69 км (ориентировочно, на 15 минут), — сообщает «Уралуправтодор».

Проезд будет закрыт на участках трассы, расположенных в Ярковском районе. Причина — установка рамки для табло переменной информации. На время ограничений автомобили будут стоять в обоих направлениях.