Салим Шамсутдинов считает приговор слишком жестоким Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Отец тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова, приговоренного к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев, считает вердикт суда несправедливым. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Салим Шамсутдинов уверен, что этот суд был показательным.

«Мы рассчитывали, что Рамилю дадут 15 лет колонии. Но этот суд сделали показательным и приговорили его к 24,5 года колонии строгого режима. А за что? Ведь в ходе суда было доказано, что над ним в части издевались, что его лишали сна, а это по всем международным правилам приравнивается к пыткам. Он же не просто так взял в руки автомат и начал стрелять. Его довели. Есть вопросы и к психолого-психиатрической экспертизе, которая признала его вменяемым. Рецензию о том, что она была проведена с нарушениями, суд во внимание не принял», — заявил Шамсутдинов в разговоре с URA.RU.

Также Шамсутдинов-старший считает абсурдом многомиллионные компенсации, которые по решению суда его сын должен будет выплатить родственникам погибших и раненым. «Я не понимаю, зачем они подавали эти компенсации. Из каких средств Рамиль будет их платить? В колонии он точно столько не заработает, а после освобождения его признают неплатежеспособным, и на этом история закончится. Я ему ничем помочь не смогу. У меня пенсия 20 тысяч рублей в месяц», — отметил он.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд признал тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев. Трагедия, жертвами которой стали десять человек (восемь военнослужащих погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения), произошла 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. Тюменца приговорили к 24, 5 годам лишения свободы. Шамсутдинов также должен будет выплатить родственникам погибших и раненым компенсации в размере от 1, 2 до 1, 5 млн рублей. Адвокаты стрелка уже заявили о том, что решение суда будет обжаловано.