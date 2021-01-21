Адвокаты Шамсутдинова отреагировали на суровый приговор стрелку

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, оглашение приговора, приговор, судебное заседание, судья, судебный процесс
Защита не согласна с приговором тюменскому стрелку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Защита срочника Рамиля Шамсутдинова, которого сегодня приговорили в 24,5 года за расстрел сослуживцев, будет обжаловать приговор. Об этом URA.RU заявил адвокат осужденного Руслан Нагиев.

«Приговор однозначно будет обжалован. Мы с ним не согласны», — отметил Нагиев в беседе с URA.RU.

Суровое наказание тюменскому срочнику выбрано с учетом вердикта присяжных Вторым Восточным окружным военным судом 21 января. В срок наказания были зачтены дни, проведенные в Шамсутдиновым в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Восемь человек погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок тюменец объяснил постоянными издевательствами и дедовщиной. Один из обидчиков Шамсутдинова, Руслан Мухатов, позже был признан виновным в деле о неуставных взаимоотношениях и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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