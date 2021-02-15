Мирослав Медведев (на фото в центре) является директором «Уралэлектромеди» по общим вопросам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор по общим вопросам «Уралэлектромеди» Мирослав Медведев является главным претендентом на аналогичную должность в Уральской горно-металлургической компании. Об этом сообщили два независимых между собой источника URA.RU, знакомых с деталями кадровых перестановок в холдинге. УГМК осталась без директора по общим вопросам после смерти Владимира Белоглазова.

«Медведев является реальной, достаточно сильной кандидатурой, но на таком высоком уровне не работал. Его главная и сила, и слабость в том, что он близок к Козицыну», — рассказал собеседник. Представители УГМК сообщили, что не комментируют ситуацию.

Медведев уроженец Верхней Пышмы. Окончил Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление». В структуре УГМК работает с 1989 года. С 2000 по 2006 годы работал в УГМК советником гендиректора по СМИ, с 2006 по 2010 — был заместителем директора по экономике и финансам в ООО «УГМК-Агро». С 2013 года занимает должность директора «Уралэлектромеди» (входит в структуру УГМК) по общим вопросам.

Владимир Белоглазов скончался 5 февраля в Москве на 65-м году жизни. Врачи боролись за жизнь именитого управленца с конца января. Он был известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как неформальный советник главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием он пользовался у гендиректора УГМК Андрея Козицына. Для последнего в 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия.