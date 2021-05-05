На тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил пешехода

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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
Трагедия произошла на 255 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск Фото:

Житель Тобольска погиб в ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. Трагическое происшествие случилось в ночь с 4 на 5 мая.

«Около полуночи на 255 км трассы в Тобольском районе грузовик ГАЗ сбил 34-летего жителя Тобольска. Мужчина скончался на месте. Предварительно он шел в попутном с движением транспорта направлении. Обстоятельства трагедии выясняются», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что автодорогу, прозванной в народе «трассой смерти», частично перекроют до 15 ноября. Это связано с проведением работ по капитальному мосту через реку Нерда в Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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