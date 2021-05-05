На тюменской «трассе смерти» грузовик насмерть сбил пешехода

Житель Тобольска погиб в ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. Трагическое происшествие случилось в ночь с 4 на 5 мая.
«Около полуночи на 255 км трассы в Тобольском районе грузовик ГАЗ сбил 34-летего жителя Тобольска. Мужчина скончался на месте. Предварительно он шел в попутном с движением транспорта направлении. Обстоятельства трагедии выясняются», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что автодорогу, прозванной в народе «трассой смерти», частично перекроют до 15 ноября. Это связано с проведением работ по капитальному мосту через реку Нерда в Тюменской области.
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