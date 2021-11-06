Умерла вдова космонавта Леонова, вышедшего в открытый космос

Светлана Леонова, по словам знакомых, скончалась от коронавируса
Скончалась вдова космонавта Алексея Леонова Светлана. Об этом сообщил знакомый семьи.
«Светлана Павловна умерла», — сообщил РИА «Новости» собеседник. По его словам, вдова Леонова могла скончаться от последствий коронавируса. Ей был 81 год.
Советский космонавт Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. Ему дважды причислено звание Герой Советского Союза. Сам Леонов ушел из жизни 11 октября 2019 года.
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