Тюменский лыжник Устюгов завоевал серебро на этапе Кубка мира

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Сергей Устюгов на 0,87 секунды отстал от Йоханнеса Клебо Фото:

Уроженец Тюменской области лыжник Сергей Устюгов занял второе место в финале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Отставание Устюгова от первого места составило 0,87 секунд.

Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо. Он показал результат в 2 минуты 22,8 секунды. Устюгов отстал от лидера на 0,87 секунд. Третьим стал француз Ришар Жуве, сообщается в трансляции телеканала «Матч ТВ»

Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем гонки «Тур де Ски». Также лыжник является капитаном Росгвардии и инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии.

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Уроженец Тюменской области лыжник Сергей Устюгов занял второе место в финале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Отставание Устюгова от первого места составило 0,87 секунд. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо. Он показал результат в 2 минуты 22,8 секунды. Устюгов отстал от лидера на 0,87 секунд. Третьим стал француз Ришар Жуве, сообщается в трансляции телеканала «Матч ТВ» Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем гонки «Тур де Ски». Также лыжник является капитаном Росгвардии и инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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