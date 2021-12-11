Тюменский лыжник Устюгов завоевал серебро на этапе Кубка мира

Сергей Устюгов на 0,87 секунды отстал от Йоханнеса КлебоФото: Пресс-служба Росгвардии
Уроженец Тюменской области лыжник Сергей Устюгов занял второе место в финале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Отставание Устюгова от первого места составило 0,87 секунд.
Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо. Он показал результат в 2 минуты 22,8 секунды. Устюгов отстал от лидера на 0,87 секунд. Третьим стал француз Ришар Жуве, сообщается в трансляции телеканала «Матч ТВ»
Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем гонки «Тур де Ски». Также лыжник является капитаном Росгвардии и инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии.
Уроженец Тюменской области лыжник Сергей Устюгов занял второе место в финале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Отставание Устюгова от первого места составило 0,87 секунд. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо. Он показал результат в 2 минуты 22,8 секунды. Устюгов отстал от лидера на 0,87 секунд. Третьим стал француз Ришар Жуве, сообщается в трансляции телеканала «Матч ТВ» Сергей Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем гонки «Тур де Ски». Также лыжник является капитаном Росгвардии и инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии.