Авиакомпания Utair подняла цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

09 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В апреле стоимость авиабилетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск вырастет на треть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair увеличит минимальную стоимость билетов на прямые рейсы по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень с 10570 рублей до 14470 рублей. Соответствующие данные указаны на официальном сайте и в мобильном приложении перевозчика. «Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 13 апреля, обратно — 20 апреля. Стоимость билета: 14470 рублей», — указано на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании Utair. В феврале 2023 года минимальная стоимость билетов на полеты по указанному направлению составляла 10570 рублей. При этом, перевозчик уже поднимал цены на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень. За 9 месяцев авиабилеты подорожали на четыре тысячи рублей. В пресс-службу компании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Основными акционерами Utair являются правительства ХМАО и Тюменской области. Они неоднократно выделяли дополнительные средства из бюджета, чтобы спасти авиакомпанию от возможного банкротства.

Авиакомпания Utair увеличит минимальную стоимость билетов на прямые рейсы по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень с 10570 рублей до 14470 рублей. Соответствующие данные указаны на официальном сайте и в мобильном приложении перевозчика. «Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 13 апреля, обратно — 20 апреля. Стоимость билета: 14470 рублей», — указано на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании Utair. В феврале 2023 года минимальная стоимость билетов на полеты по указанному направлению составляла 10570 рублей. При этом, перевозчик уже поднимал цены на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень. За 9 месяцев авиабилеты подорожали на четыре тысячи рублей. В пресс-службу компании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Основными акционерами Utair являются правительства ХМАО и Тюменской области. Они неоднократно выделяли дополнительные средства из бюджета, чтобы спасти авиакомпанию от возможного банкротства.