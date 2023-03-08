Авиакомпания Utair подняла цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

Авиакомпания Utair увеличит минимальную стоимость билетов на прямые рейсы по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень с 10570 рублей до 14470 рублей. Соответствующие данные указаны на официальном сайте и в мобильном приложении перевозчика.
«Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 13 апреля, обратно — 20 апреля. Стоимость билета: 14470 рублей», — указано на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании Utair.
В феврале 2023 года минимальная стоимость билетов на полеты по указанному направлению составляла 10570 рублей. При этом, перевозчик уже поднимал цены на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень. За 9 месяцев авиабилеты подорожали на четыре тысячи рублей. В пресс-службу компании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Основными акционерами Utair являются правительства ХМАО и Тюменской области. Они неоднократно выделяли дополнительные средства из бюджета, чтобы спасти авиакомпанию от возможного банкротства.
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