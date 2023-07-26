СБУ призналась в теракте на Крымском мосту: главное к вечеру 26 июля

26 июля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 июля.