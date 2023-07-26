СБУ призналась в теракте на Крымском мосту: главное к вечеру 26 июля

СБУ призаналась в подрыве Крымского моста в 2022 году
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) призналась в теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 июля.
- Одной из реализаций СБУ является подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года. Об этом сообщил глава украинской службы безопасности Василий Малюк.
- Президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован результатами проверок военкоматов на коррупцию. Он заявил, что результаты оказались «неутешительными».
- Один из командиров ВСУ из-за неопытности уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле. По словам министра обороны Австрии Маркуса Райснера, украинские военные, обучавшиеся на базах НАТО, уже мертвы. Поэтому ВСУ все больше зависит от резервистов.
- Российские минные поля стали большой проблемой для украинских войск. Многие бойцы ВСУ поступают в больницы с оторванными конечностями.
- Киев вместе с НАТО ищет наемников в Южной Америке, потому что мобилизационный ресурс Украины может закончиться, сказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU. По его словам, украинская сторона ищет наемников по всему миру.
- ВСУ начали вторую волну своего наступления в Запорожской области. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские военные пытались прорвать оборону РФ на ореховском направлении. Однако позже в Минобороны сообщили об успешном отражении атаки ВСУ на участке фронта.
- Российские бойцы успешно наступают на куземовском направлении, заняв там выгодные позиции. Также в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на этом участке фронта за сутки составили порядка 130 человек, передает Пятый Канал.
- Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о гибели в зоне СВО полковника украинской Нацгвардии Юрия Войналовича. Других подробностей случившегося военкор не привел.
- Российские бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты по военным объектам Украины. По словам Рогова, пуски боеприпасов зафиксированы из района Каспийского моря.
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