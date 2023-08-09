Украинские СМИ запустили слух о превращении новых регионов РФ в мусорный полигон

В совете при Минприроды заявили, что Россия не будет свозить мусор в новые регионы

09 августа 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

У России нет планов вывозить мусор в новые регионы, заявил Александр Закондырин Фото: Екатерина Христозова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ сообщили, что Россия якобы собирается вывозить мусор на освобожденные территории, а Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вскоре превратятся в свалку. Эту информацию корреспонденту URA.RU опроверг председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Нет таких планов. На новых территориях нет ни соответствующей инфраструктуры, ни полигонов, ни сортировок. У нас есть действующее законодательство, которое подразумевает обязательную переработку всех отходов, снижение объемов полигонного захоронения», — сказал Закондырин. Он добавил, что регионы на данный момент остро нуждаются в контейнерах и спецтехнике. Мощности существующих полигонов практически исчерпаны, поэтому необходимы новые объекты по захоронению отходов. Авторы фейка ссылаются на постановление правительства РФ от 2 августа. В нем говорится о выделении субсидии на проектирование и строительство мусороперерабатывающих заводов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Однако в документе не идет речи про вывоз Россией отходов в новые регионы для захоронения. Согласно постановлению, власти выделят средства для закупок и поставки специализированной техники. На оборудование полигонов планируют потратить 1,3 млрд рублей. «Мы направляем деньги нашему экологическому оператору — ППК РЭО, которому предстоит приобрести и направить на территории технику, которую специалисты на местах очень ждут. Субъекты уже направили нам заявки с перечнем необходимого оборудования: манипуляторы, бульдозеры, экскаваторы, тягачи», — прокомментировал глава Минприроды РФ Александр Козлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские СМИ сообщили, что Россия якобы собирается вывозить мусор на освобожденные территории, а Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вскоре превратятся в свалку. Эту информацию корреспонденту URA.RU опроверг председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Нет таких планов. На новых территориях нет ни соответствующей инфраструктуры, ни полигонов, ни сортировок. У нас есть действующее законодательство, которое подразумевает обязательную переработку всех отходов, снижение объемов полигонного захоронения», — сказал Закондырин. Он добавил, что регионы на данный момент остро нуждаются в контейнерах и спецтехнике. Мощности существующих полигонов практически исчерпаны, поэтому необходимы новые объекты по захоронению отходов. Авторы фейка ссылаются на постановление правительства РФ от 2 августа. В нем говорится о выделении субсидии на проектирование и строительство мусороперерабатывающих заводов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Однако в документе не идет речи про вывоз Россией отходов в новые регионы для захоронения. Согласно постановлению, власти выделят средства для закупок и поставки специализированной техники. На оборудование полигонов планируют потратить 1,3 млрд рублей. «Мы направляем деньги нашему экологическому оператору — ППК РЭО, которому предстоит приобрести и направить на территории технику, которую специалисты на местах очень ждут. Субъекты уже направили нам заявки с перечнем необходимого оборудования: манипуляторы, бульдозеры, экскаваторы, тягачи», — прокомментировал глава Минприроды РФ Александр Козлов.