Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила отыскать всех друзей и пособников эсэсовца Ярослава Гунько, которые убежали от правосудия в Южную Америку. Об этом она написала у себя в Telegram.
«Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Необходимо запросить список „друзей Гунько“ в Южной Америке!» — заявила Захарова в своем
Побег нацистов в Южную Америку осуществлялся по специально разработанному маршруту в Испании. Сам Гунько в беседе с канадским СМИ заявил, что из-за широкого освещения его визита в Канаду, ему придется уехать в Южную Америку, вместо того чтобы «тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала недовольство после извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествования эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте. Это произошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил эсэсовца аплодисментами.
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