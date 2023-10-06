Мэр Горловки показал последнее видео подростка, разбиравшего снаряд ВСУ

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Гражданам не стоит самостоятельно трогать и обезвреживать снаряды ВСУ, сказал Иван Приходько Фото:

Мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько опубликовал видеозапись, на которой подросток разбирает кассетный снаряд за несколько секунд до того, как подорваться. Глава города призвал молодежь быть осторожней и не трогать снаряды Вооруженных формирований Украины.

«Царство небесное невинно убиенному! Ребята! Мы понимаем, что вы уже 9 лет живете в войне, что вы молодые и амбициозные. Но мы убедительно просим вас не трогать и не пытаться самостоятельно обезвредить снаряды или элементы снарядов ВФУ», — написал Иван Приходько под видео. Пост опубликован в telegram-канале мэра. Глава города также призвал граждан быть осторожнее и беречь свою жизнь, особенно, в условиях военного времени.

Ранее Приходько сообщил о подростке в Горловке, который самостоятельно пытался разобрать украинский снаряд. Он уточнил, что молодой человек погиб. Еще трое подростков получили ранения в результате взрыва, передает телеканал 360.

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Мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько опубликовал видеозапись, на которой подросток разбирает кассетный снаряд за несколько секунд до того, как подорваться. Глава города призвал молодежь быть осторожней и не трогать снаряды Вооруженных формирований Украины. «Царство небесное невинно убиенному! Ребята! Мы понимаем, что вы уже 9 лет живете в войне, что вы молодые и амбициозные. Но мы убедительно просим вас не трогать и не пытаться самостоятельно обезвредить снаряды или элементы снарядов ВФУ», — написал Иван Приходько под видео. Пост опубликован в telegram-канале мэра. Глава города также призвал граждан быть осторожнее и беречь свою жизнь, особенно, в условиях военного времени. Ранее Приходько сообщил о подростке в Горловке, который самостоятельно пытался разобрать украинский снаряд. Он уточнил, что молодой человек погиб. Еще трое подростков получили ранения в результате взрыва, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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