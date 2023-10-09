Звезда фильма «Общага» приехала в Пермь, чтобы сняться в комедии. Фото

Актриса Ирина Старшенбаум участвует в съемках комедии в Перми

09 октября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Ирина Старшенбаум чаще всего выступают как драматическая актриса, но в этот раз решила себя попробовать в комедии Фото предоставлено Свердловской киностудией В Перми и окрестностях края проходят съемки романтической комедии «Втроем», где по сюжету актриса Ирина Старшенбаум исполняет роль заместителем министра. Об этом URA.RU рассказала команда Свердловской киностудии. «На самом деле, я всегда мечтала прочитать сценарий романтической комедии. Меня очень часто спрашивают, почему ты все время снимаешься только в драмах. Дело в том, что в кинематографе очень редко можно найти классную, ироничную романтическую комедию, которая не будет пошлой, глупой, и тебе захочется в ней сыграть», — призналась актриса. По ее словам, в сценарии «Втроем» ее привлекли элементы драмы и комедии Как рассказал актер Сергей Кузнецов, который выступает партнером по фильму Старшенбаум и играет владельца бара, сценарий ему пришелся по душе сразу. «Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории. Я ловлю эти мгновения за хвост, ведь я нахожусь в атмосфере любви, добра и тепла, в красивых местах, с красивыми людьми, которые делают все, чтобы история прозвучала», — рассказал о своем герое Сергей. К съемкам также привлекли актрису Александру Ревенко, которая согласилась участвовать в проекте, потому что считает важным поддерживать молодое кино. «Фильм производит Свердловская киностудия, а этот регион много значит для меня, так как в Свердловске родилась моя любимая бабушка. Да и персонаж у меня веселый, легкий и яркий», — пояснила артистка. Съемки уже прошли на нескольких площадках в Пермском крае: в Чусовом, Лысьве, Губахе, деревне Кондратово. Как признаются оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев и режиссер Александра Сарана, они поймали удачный сезон для съемок. Фильм зрители смогут увидеть в онлайн-кинотеатре START. Ранее стало известно, что в Перми стартовали съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнят Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Лето», «Притяжение», «Т-34», «Надвое») и Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова» и «Библиотекарь»). Проектом занимается Свердловская киностудия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми и окрестностях края проходят съемки романтической комедии «Втроем», где по сюжету актриса Ирина Старшенбаум исполняет роль заместителем министра. Об этом URA.RU рассказала команда Свердловской киностудии. «На самом деле, я всегда мечтала прочитать сценарий романтической комедии. Меня очень часто спрашивают, почему ты все время снимаешься только в драмах. Дело в том, что в кинематографе очень редко можно найти классную, ироничную романтическую комедию, которая не будет пошлой, глупой, и тебе захочется в ней сыграть», — призналась актриса. По ее словам, в сценарии «Втроем» ее привлекли элементы драмы и комедии Как рассказал актер Сергей Кузнецов, который выступает партнером по фильму Старшенбаум и играет владельца бара, сценарий ему пришелся по душе сразу. «Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории. Я ловлю эти мгновения за хвост, ведь я нахожусь в атмосфере любви, добра и тепла, в красивых местах, с красивыми людьми, которые делают все, чтобы история прозвучала», — рассказал о своем герое Сергей. К съемкам также привлекли актрису Александру Ревенко, которая согласилась участвовать в проекте, потому что считает важным поддерживать молодое кино. «Фильм производит Свердловская киностудия, а этот регион много значит для меня, так как в Свердловске родилась моя любимая бабушка. Да и персонаж у меня веселый, легкий и яркий», — пояснила артистка. Съемки уже прошли на нескольких площадках в Пермском крае: в Чусовом, Лысьве, Губахе, деревне Кондратово. Как признаются оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев и режиссер Александра Сарана, они поймали удачный сезон для съемок. Фильм зрители смогут увидеть в онлайн-кинотеатре START. Ранее стало известно, что в Перми стартовали съемки фильма «Втроем», где одну из главных ролей исполнят Ирина Старшенбаум (известная по ролям в картинах «Лето», «Притяжение», «Т-34», «Надвое») и Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова» и «Библиотекарь»). Проектом занимается Свердловская киностудия.